برنامه از سفر تا سمن دانشجویان استان چهارمحال و بختیاری در فرخشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاونت امورجوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: برنامه ملی (از سفر تا سمن) ویژه دانشجویان دانشگاههای استان با حضور بیش از ۱۰۰ دانشجو از دانشگاه پیام نور استان در موزه محیط زیست فرخشهر برگزار شد.
علی بابایی افزود: آشنایی با دستاورد ها، صنایع و کارخانهها و فضایهای تفریحی سراسر استان از اهداف این برنامه بود.
به گفته وی در پایان کارگاههای آموزشی برای آشنایی با سازمانهای مردم نهاد برگزار شد.