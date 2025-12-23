به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و هفتصد و هفتاد و سومین اهدای عضو از اهداکنندگان مرگ مغزی، مرحوم غلامعلی میرزایی، ۶۳ ساله، پس از شناسایی و تأیید شرایط، از بیمارستان فارابی به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شد.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد زنده‌یاد میرزایی در بیمارستان منتصریه به یک بانوی ۱۹ ساله، ساکن شهرستان چناران که از نارسایی شدید کبدی رنج می‌برد، پیوند شد و این عمل توانست امیدی تازه به زندگی این بیمار جوان ببخشد.

وی در پایان با تأکید بر نقش ارزشمند فرهنگ اهدای عضو تصریح کرد: اهدای عضو، تجلی والای نوع‌دوستی و ایثار است که می‌تواند جان چندین انسان را نجات دهد و همراهی خانواده‌های اهداکنندگان مرگ مغزی، نقشی تعیین‌کننده در تداوم حیات بیماران نیازمند به پیوند دارد و شایسته قدردانی و احترام عمیق است.