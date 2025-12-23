استاندار یزد با تأکید بر ضرورت حاکم شدن رویکرد محیط‌زیستی در تصمیمات کلان استان گفت: مسیر توسعه یزد باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که در کنار رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، از تخریب محیط‌زیست و بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدرضا بابایی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که باحضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد، با اشاره به محدودیت‌های جدی یزد در حوزه منابع آب و زیرساخت‌ها اظهار داشت: توسعه بدون توجه به توان اکولوژیک منطقه، آینده استان را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه امروز توجه به اصول پایداری به یک گفتمان مشترک میان مسئولان، مردم و کارآفرینان استان تبدیل شده است، افزود: استمرار این نگاه می‌تواند ضامن توسعه‌ای متوازن، پایدار و همه‌جانبه برای یزد باشد.

استاندار یزد در پایان تأکید کرد: تصمیم‌گیری‌های آینده استان باید با نگاه بلندمدت و مبتنی بر ظرفیت‌های طبیعی انجام شود تا ضمن پاسخ به نیاز‌های امروز، حقوق نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

حسن اکبری، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان یزد هم، با ارائه گزارشی از وضعیت محیط‌زیست استان، فرسودگی شبکه پایش آلودگی هوا را یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود دانست و گفت: در حال حاضر تنها دو ایستگاه پایش آلودگی هوا در استان فعال است که هر دو بیش از ۱۰ سال قدمت دارند و از نظر دقت و پوشش شاخص‌های آلایندگی با استاندارد‌های روز فاصله زیادی دارند.

وی افزود: برای راه‌اندازی هر ایستگاه پایش جامع و به‌روز که امکان اندازه‌گیری برخط همه آلاینده‌های اصلی را داشته باشد، حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و تأمین این منابع از محل اعتبارات جاری و استانی با محدودیت‌های جدی مواجه است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان یزد با اشاره به ناکارآمدی جرائم زیست‌محیطی اظهار داشت: برخی صنایع آلاینده، از جمله واحد‌های تولید آسفالت، تنها با جریمه‌های بسیار اندک مواجه می‌شوند که در مقایسه با گردش مالی آنها بازدارندگی لازم را ندارد و نیازمند بازنگری جدی در نظام جرائم است.

اکبری همچنین به ظرفیت‌های قانونی مغفول‌مانده اشاره کرد و گفت: در قوانین بودجه سال‌های اخیر، ردیفی تحت عنوان «طرح مدا» برای مطالعات اجتماعی و انسانی محیط‌زیست پیش‌بینی شده، اما به دلیل مشکلات اجرایی، امکان استفاده کامل از آن فراهم نشده و تثبیت این ردیف می‌تواند نقش مؤثری در حل مسائل محیط‌زیستی استان داشته باشد.

وی در پایان، استفاده از منابع ترکیبی از جمله عوارض آلایندگی شهرداری‌ها و اعتبارات استانی را یکی از راهکار‌های عملی برای نوسازی شبکه پایش آلودگی هوا دانست و بر ضرورت همراهی نمایندگان استان و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق توسعه پایدار در یزد تأکید کرد.