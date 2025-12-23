پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در آستانه سالروز یومالله ۹ دی و سالگرد شهادت سردار سلیمانی، جلسه ستاد بزرگداشت این دو مناسبت برگزار شد در این جلسه بر لزوم اجرای فعالیتهای فرهنگی میدانی و مردممحور در محلهها، مساجد و مدارس تأکید شد.
همچنین، ضرورت هماهنگی رسانهای و محتوایی برای مقابله با بمباران رسانهای داخلی و خارجی و نقش فعالان رسانهای و هنری در تبیین ارزشها و مناسبتهای ملی مورد بحث قرار گرفت.