در آستانه سالروز یوم‌الله ۹ دی و سالگرد شهادت سردار سلیمانی، جلسه ستاد بزرگداشت این دو مناسبت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در آستانه سالروز یوم‌الله ۹ دی و سالگرد شهادت سردار سلیمانی، جلسه ستاد بزرگداشت این دو مناسبت برگزار شد در این جلسه بر لزوم اجرای فعالیت‌های فرهنگی میدانی و مردم‌محور در محله‌ها، مساجد و مدارس تأکید شد.

همچنین، ضرورت هماهنگی رسانه‌ای و محتوایی برای مقابله با بمباران رسانه‌ای داخلی و خارجی و نقش فعالان رسانه‌ای و هنری در تبیین ارزش‌ها و مناسبت‌های ملی مورد بحث قرار گرفت.