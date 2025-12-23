به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار محمد احمدی در تشریح این خبر، اظهار داشت: مرزداران این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی در مرز، طی چند عملیات دقیق توانستند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: مرزبانان طی این عملیات‌ها؛ موفق شدند مقدار ۱۸۵ هزار ۸۰۰ نخ سیگار، ۱۳۵ کیلوگرم برنج، ۳۲۹ کیلوگرم قند، ۴۶۲ کیلوگرم چای، ۵۴ کیلوگرم شکر، ۱۹ کیلوگرم تنباکو و چندین قلم کالای قاچاق دیگر را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به ارزش گذاری ۱۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریالی کشفیات از سوی کارشناسان مربوطه، خاطرنشان کرد: در این راستا اقلام مکشوفه به یگان دلالت داده شد و پرونده قضایی در این زمینه تشکیل و شناسایی و دستگیری متهمان متواری در دستور کار مرزبانان قرار گرفت