به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرپرست فرمانداری شهرستان بختگان گفت: جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر‌های آباده طشک، خواجه جمالی و تم شولی شهرستان بختگان با حضور فرماندار و اعضای قانونی در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

امین عباسی افزود: در این جلسه پس از طی فرآیند قانونی و رای گیری، اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت اجرایی انتخابات شهرهای مختلف این شهرستان مشخص شدند.

سرپرست فرمانداری شهرستان بختگان بیان کرد: هیئت اجرایی انتخابات، مسئولیت خطیری در صیانت از آرای مردم و اجرای دقیق قانون بر عهده دارد و انتظار می‌رود اعضای منتخب با رعایت اصل بی‌طرفی، شفافیت و قانون مداری، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم را فراهم کنند.

شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.