به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- نوشهر از تثبیت بخشی از اراضی ساحلی استان، صدور اسناد کاداستری و اجرای همزمان طرحهای مقابله با قاچاق چوب و حفاظت از جنگلهای هیرکانی خبر داد.
مهرداد خزاییپول در حاشیه همایش بانوان منابع طبیعی غرب استان گفت: بخشی از اراضی ساحلی استان تثبیت و سند کاداستری برای آنها اخذ شده و این اراضی بهعنوان اموال دولتی در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به گستره فعالیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر افزود: این حوزه حدود ۶۰۰ هزار هکتار وسعت دارد که شامل ۳۱۵ هزار هکتار جنگلهای هیرکانی با قدمتی میلیونها ساله، ۱۹۷ هزار هکتار مراتع ییلاقی و ۱۳۷ کیلومتر نوار ساحلی است. تاکنون برای ۸۱۵ هکتار از اراضی حریم دریا سند کاداستری صادر شده است.
خزاییپول ادامه داد: بخشی از اراضی شنی و ماسهای ضلع جنوبی حریم دریا با پیگیری شورای حفظ بیتالمال و همکاری دستگاه قضایی استان در سامانه ثبت اسناد تثبیت شده است.
مدیرکل منابع طبیعی نوشهر قاچاق چوب را یکی از مهمترین چالشهای جنگلهای شمال کشور دانست و گفت: با وجود کاهش جرائم پس از اجرای قانون قاچاق کالا و ارز از سال ۱۳۹۳، همچنان شاهد قطع درختان هیرکانی توسط افراد سودجو هستیم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده افزود: مصوبات معاونت پیشگیری از وقوع جرم و طرح مقابله با قاچاق چوب با همکاری دستگاههای اجرایی و انتظامی در حال اجراست، اما برای صیانت جدیتر از جنگلهای هیرکانی نیازمند قوانین محکمتر و بازدارندهتر هستیم.
خزاییپول درباره حفاظت از حریم دریا نیز گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث، هرگونه تجاوز به حریم دریا ممنوع است و در این راستا احداث بنچمارکهای ساحلی و ایجاد راههای ساحلی در مرز اراضی اشخاص و حریم دریا بهعنوان دیواره حائل در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان با اشاره به طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت خاطرنشان کرد: تاکنون ۶۰ هکتار از اراضی ساحلی با گونههای سازگار با خاک شنی مانند توسکای قشلاقی، اوکالیپتوس و زیتون تلخ نهالکاری شده که علاوه بر تثبیت حریم دریا، زمینهساز ایجاد تفرجگاهها و جنگلهای ساحلی در آینده خواهد بود.