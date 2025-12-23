کارآفرینانی مانند آقای خیراندیش در شهرستان انگوت با تکیه بر توان بومی و مهارت بافندگان، علاوه بر رونق صنایع‌دستی، زمینه اشتغال و حتی صادرات فرش را فراهم کرده‌اند.

قالی‌بافی، هنری ریشه‌دار که این روزها بدون نیاز به کارخانه، به بستری برای تولید و اشتغال پایدار تبدیل شده است.

کارآفرینانی مانند خیراندیش در شهرستان انگوت با تکیه بر توان بومی و مهارت بافندگان، علاوه بر رونق صنایع‌دستی، زمینه اشتغال و حتی صادرات فرش را فراهم کرده‌اند؛ مسیری که با حمایت بیشتر می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی شهرستان انگوت داشته باشد.