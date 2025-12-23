پخش زنده
سرپرست دفتر ترویج معماری، طراحیشهری و بافتهای واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد تاریخی و باستانی، طبیعی و گردشگری شهر سیراف و وجود چالشهای فراوان، ایجاد کارگروه مشترک تسهیل در ثبت جهانی سیراف در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سیداحمد حسینینیا در نشست همکاری تهیه همزمان طرحهای ویژه شهر سیراف و ثبت جهانی آن توسط دفتر ترویج معماری، طراحیشهری و بافتهای واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: بخشی از چالشهای شهر سیراف شامل عوامل محدود کننده توسعه شهر، تقاضای ساخت و ساز و لزوم صیانت از آثار باستانی و تاریخی، نحوه مواجهه با حقوق مالکانه در حریمها و پهنههای میراثی و چالش ساخت و سازهای خارج از برنامه توسعه شهر، مسائل مرتبط با آلایندههای محیط زیستی ناشی از فعالیت پالایشگاه میعانات گازی درمنطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، شیوههای مدیریت و تخصیص اراضی است.
وی ادامه داد: در زمان حاضر از حدود ۱۵۰ هکتار پهنه بافت تاریخی سیراف تنها بخشی اندکی، حدود ۱۶ هکتار در دو بخش موسوم به "سگری" و "بنگسار" باقی مانده که آن محدوده نیز مورد تهدید جدی است.
حسینینیا گفت: تقارن تهیه طرح ویژه با موضوع ثبت جهانی شهر سیراف به عنوان فرصت مغتنمی است که میتواند با همکاری مشترک دستگاههای مختلف به احیای نقش تاریخی شهر منجر شود.
نخستین مستندات مربوط به ثبت جهانی بافت تاریخی شهر سیراف، در سال ۱۳۵۵ انجام شده و پژوهشهای باستان شناسی توسط وایت هاوس صورت گرفته است.
اقدامات اولیه برای تهیه پرونده ثبت جهانی سیراف، بندر تاریخی و کهن خلیج فارس، بهدلیل جایگاه ممتازش در تاریخ دریانوردی، تجارت و تبادلات فرهنگی و در شکلگیری شبکههای بازرگانی دریایی در خلیج فارس و اقیانوس هند، در حال انجام است.
سیراف در دورههای مختلف تاریخی، بویژه در سدههای نخستین اسلامی، یکی از مهمترین بنادر تجاری ایران و منطقه بهشمار میرفته و نقش تعیینکنندهای در ارتباط میان ایران، شبهقاره هند، شرق آفریقا و چین داشته است.