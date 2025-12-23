شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:با توجه به کمبود ذخایر آب در تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان جهت صرفه جویی در مصرف آب به اطلاع ساکنین محترم واقع در ضلع غربی جاده ائل گلی شامل کوی سهند، دادگستری، میرداماد، ویلاشهر و مجتمع فجر میرساند در ساعات ظهر روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۴/۱۰/۲ احتمالاً با کمبود فشار آب یا قطعی آب مواجه خواهند شد بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.