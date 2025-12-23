آموزش و ترویج نقاشی قهوهخانهای در قالب یک کانون هنری
نخستین کانون فعالیتهای خیالیسازی و نقاشی قهوهخانهای در ایران با هدف آموزش، ترویج و احیای این هنر اصیل ایرانی و با همکاری اساتید نقاشی قهوهخانهای و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فعالیت خود را آغاز کرد.
رضا خلیلی، دبیر کانون فعالیتهای خیالیسازی و نقاشی قهوهخانهای، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
گفت: این کانون برای نخستینبار در تاریخ ایران و با مجوز موزه دینی امام علی (ع) و به همت اساتید نقاشی قهوهخانهای و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تشکیل شده است.
وی افزود: محورهای اصلی فعالیت این کانون شامل آموزش هنرجویان، برگزاری نمایشگاههای تخصصی، کارگاههای نقاشی و همچنین فروش آثار هنری در حوزه نقاشی قهوهخانهای و خیالیسازی است.
خلیلی با اشاره به ریشههای فرهنگی این هنر گفت: نقاشی قهوهخانهای پیوندی عمیق با ادبیات کهن، هویت ملی و آیینی ایرانیان دارد و به نوعی روایتگر تصویری داستانها و حماسههای ادبی ماست. این هنر در سه گونه اصلی شامل حماسههای ملی، حماسههای مذهبی و آیینها و مناسک ملی و مذهبی مانند نوروز، شب یلدا و ایام محرم شکل گرفته است.
دبیر کانون فعالیتهای خیالیسازی ادامه داد: بسیاری از سبکهای هنری در طول زمان دچار افول یا تغییر شدهاند، اما نقاشی قهوهخانهای به دلیل ارتباط صمیمی با باورها، اعتقادات، آرزوها و فرهنگ عامه مردم، توانسته در بیش از دو هزار سال جایگاه خود را حفظ کرده و استمرار داشته باشد.
وی افزود: همین ارتباط عمیق مردمی سبب شده آثار نقاشی قهوهخانهای همواره با استقبال مخاطبان روبهرو شود و بینندگان با دیدن این آثار حس خوبی برقرار کنند. خوشبختانه با گذر زمان، نهتنها علاقهمندان عمومی بلکه مخاطبان دانشگاهی و فعالان حوزه آکادمیک نیز توجه بیشتری به این هنر نشان دادهاند و تعداد فعالان این حوزه رو به افزایش است.
خلیلی در پایان تأکید کرد: تشکیل این کانون گامی مؤثر در جهت حفظ، معرفی و انتقال هنر اصیل نقاشی قهوهخانهای به نسلهای آینده خواهد بود.