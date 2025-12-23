\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0641\u0635\u0644 \u0633\u0631\u0645\u0627 \u0648 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0635\u0631\u0641\u0647 \u062c\u0648\u06cc\u06cc\u060c \u0637\u0631\u062d\u06cc \u0628\u0627 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 "\u0647\u0645\u06cc\u0627\u0631 \u06af\u0627\u0632" \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u062f\u0627\u0628\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n