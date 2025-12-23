پخش زنده
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس با حضور پنج وزیر حوزه اقتصادی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیسکل بانک مرکزی، در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: اجرای دقیق برنامه ۱۷ بندی دولت برای ساماندهی اقتصاد مورد تاکید است.
مصطفی قمری وفا روز سهشنبه در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: جلسه غیر علنی مجلس با حضور پنج وزیر حوزه اقتصادی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیسکل بانک مرکزی با موضوع پیگیری طرحهای اقتصادی، معیشت مردم و مدیریت بازار ارز در حال برگزاری است.
وی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۵ ظهر امروز تقدیم مجلس میشود.