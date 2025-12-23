مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس با حضور پنج وزیر حوزه اقتصادی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی، در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: اجرای دقیق برنامه ۱۷ بندی دولت برای ساماندهی اقتصاد مورد تاکید است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس با حضور پنج وزیر حوزه اقتصادی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی، در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: اجرای دقیق برنامه ۱۷ بندی دولت برای ساماندهی اقتصاد مورد تاکید است.

مصطفی قمری وفا روز سه‌شنبه در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: جلسه غیر علنی مجلس با حضور پنج وزیر حوزه اقتصادی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی با موضوع پیگیری طرح‌های اقتصادی، معیشت مردم و مدیریت بازار ارز در حال برگزاری است.

وی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۵ ظهر امروز تقدیم مجلس می‌شود.