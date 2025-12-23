به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمود مظلومی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد نه‌ماهه ۱۴۰۴ در شهرستان ارومیه اظهار داشت: در این شهرستان طی نه‌ماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۱۱۶۶۷ تن انواع کود شیمیایی شامل: ۱۰۰۵۷ تن انواع کود ازت، ۹۳۰ تن انواع کود فسفات و ۶۸۰ تن کود پتاس میان بهره‌برداران بخش کشاورزی توزیع شده است.

وی افزود: «ارومیه با دارا بودن اراضی حاصلخیز در دشت‌های وسیع و همچنین باغات انگور و سیب در مناطق جلگه‌ای و کوهپایه‌ای، یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات زراعی و باغی در شمال استان محسوب می‌شود. تأمین نهاده‌های کشاورزی در این شهرستان نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار کشاورزی دارد.»

مظلومی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان گفت: «فرآیند تأمین و توزیع کود در ارومیه با رعایت استاندارد‌های فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه داشته است.»

وی در پایان بیان کرد: «شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با توجه به شرایط خاص ارومیه و گستردگی اراضی کشاورزی، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای تسهیل دسترسی بهره‌برداران به نهاده‌ها در نظر گرفته است تا روند توزیع با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.»