به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جمشید زمانی افزود: نحوه توزیع برنج تنظیم بازاری بر اساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار شهرستان‌ها و به ریاست فرمانداری هر شهرستان انجام می‌شود و این اقلام از طریق سامانه «بازارگاه» در اختیار بنکداران و فروشگاه‌های مجاز قرار می‌گیرد تا پس از ثبت سفارش، نسبت به عرضه آن اقدام کنند.

وی اضافه کرد: برنج‌های تنظیم بازاری از طریق واحد‌های صنفی منتخب و فروشگاه‌های مجاز در سطح شهر‌ها و شهرستان‌ها عرضه می‌شود و شهروندان می‌توانند این محصول را با نرخ مصوب دولتی تهیه کنند.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه توزیع برنج تنظیم بازاری، گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت و پیگیری کنند.