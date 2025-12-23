پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از توزیع بیش از ۲۱۲۷ تن انواع کود کشاورزی در شهرستان اشنویه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمود مظلومی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد نهماهه ۱۴۰۴ در شهرستان اشنویه اظهار داشت: در این شهرستان طی نهماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۲۱۲۷ تن انواع کود شیمیایی شامل: ۱۷۹۷ تن کود ازت، ۱۹۵ تن کود فسفات و ۱۳۵ تن کود پتاس میان بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع شده است.
وی افزود: «اشنویه با اراضی حاصلخیز در دامنههای کوهستانی و آبوهوای معتدل، یکی از مناطق مهم تولید محصولات باغی نظیر انگور، سیب و گردو و همچنین کشت دیم گندم و جو در استان به شمار میرود. تأمین نهادههای کشاورزی در این شهرستان نقش بسزایی در افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت محصولات دارد.»
مظلومی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان گفت: «فرآیند تأمین و توزیع کود در اشنویه با رعایت استانداردهای فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه داشته است.»
وی در پایان بیان کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با توجه به شرایط خاص اشنویه و پراکندگی روستاهای کشاورزی، برنامهریزی ویژهای برای تسهیل دسترسی بهرهبرداران به نهادهها در نظر گرفته است تا روند توزیع با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.