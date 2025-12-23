به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سردشت در آیین بذرکاری اراضی حاشیه سد سردشت با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای طرح مشارکت‌های مردمی کاشت یک میلیارد درخت، یک‌هزار بذر بادام و گونه‌های بلوط در عرصه‌های جنگلی شهرستان سردشت کاشته و عملیات غنی‌سازی انجام شده است.

بختیار خضریان افزود: در سال جاری نیز با مشارکت دوستداران و همیاران طبیعت، تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ بذر و نهال در سطح ۷ هکتار از اراضی جنگلی این شهرستان کاشته شده است.

خضریان با اشاره به اجرای طرح مشارکت‌های مردمی کاشت یک میلیارد درخت خاطرنشان کرد: این طرح طی ۴ سال و با شعار «هر ایرانی، سه درخت» اجرا می‌شود که در این مدت یک میلیون و ۵۰۰ هزار اصله درخت در شهرستان‌های سردشت و میرآباد کاشته خواهد شد.