پخش زنده
امروز: -
ماه رجب یکی از پرفضیلتترین ماههای سال است به طوری که پروردگار این ماه را در میان بهترین ماهها معرفی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، استجابت دعا در این ماه با ذکر و نمازهای خاص ممکن میشود. ماه رجب، ماه ولایت و امامت، ماهی است که رحمت گسترده الهی بر بندگانش جاری میشود.
رسول خدا (ص) در این خصوص میفرماید: هر که یک روز از ماه رجب را با ایمان و اخلاص روزه بگیرد، مستوجب رضوان بزرگ الهی می شود و روزه اش در آن روز بی گمان خشم خداوند را فرو می نشاند و دری از درهای دوزخ را بر روی خویش می بندد و اگر به اندازه گستره زمین، زر به او داده شود برتر از روزه اش نخواهد بود و پاداش این روزه هرگز با حسنات دنیوی قابل مقایسه نیست جز این که باید اخلاص داشته باشد و برای تقرب به خدای عزوجل انجام داده باشد و همانا شب هنگام، ده دعایش مورد استجابت قرار می گیرد.