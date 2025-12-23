عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: با تدابیر اندیشیده شده، در زمستان امسال شاهد کاهش قابل‌ملاحظه قطعی برق و گاز صنایع نسبت به زمستان سال گذشته خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،حسنعلی محمدی در خصوص پیش‌بینی‌های صورت گرفته جهت تامین انرژی برای صنایع در زمستان، اظهار کرد: با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در زمستان امسال قطعی گاز و برق صنایع نسبت به زمستان سال گذشته کاهش خواهد یافت.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، افزود: در حوزه گاز صنایع، با اجرای طرح‌های فشارافزایی و همچنین استفاده از گازهای فلر، بخشی از کمبودها و کاستی‌های مربوط به تأمین گاز صنایع جبران شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در حوزه برق نیز با بازسازی، اورهال و نوسازی تعدادی از نیروگاه‌ها، میزان تولید برق تا حدی افزایش یافته و در این بخش نیز بخشی از کاستی‌ها نسبت به سال گذشته جبران شده است