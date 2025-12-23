پخش زنده
مجموعه مستند «ستایشگران خورشید»، فیلمهای «مریم مقدس»، «مردان آنجلس» و مجموعه «شیشماهه»، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با آغاز ماه پرفیض رجب، مجموعه مستند «ستایشگران خورشید»، با نگاهی به زندگی پیشکسوتان عرصه مدح و ستایشگری آستان مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، از شبکه قرآن و معارف پخش میشود.
این مجموعه مستند از امروز ساعت ۱۸:۳۰، برای علاقمندان پخش میشود.
مستند «ستایشگران خورشید»، به تهیهکنندگی مهدی تدینی، با بهرهگیری از یادداشتها، خاطرات و گفتههای شخصیتهای مختلف، تلاش دارد بخشهایی کمتر شنیدهشده از زندگی پیرغلامان و ستایشگران نامآشنای اهلبیت (ع) را بازگو کند، کسانی که عمر خود را در مسیر ترویج فرهنگ حسینی و ذکر مصائب خاندان عصمت و طهارت (ع) سپری کردهاند.
این مجموعه مستند در هر قسمت با رویکردی مستند و روایتمحور، به معرفی چهرههایی میپردازد که هنر مدح و مرثیهخوانی را نه تنها یک حرفه، بلکه رسالتی الهی دانسته و با صدای خود دلهای بسیاری را به نور محبت اهلبیت (ع) پیوند زدهاند. این مجموعه کوشیده است تا ضمن ثبت تجربههای ارزشمند این خادمان فرهنگ حسینی، تصویری روشن از پشتصحنه سالها تلاش، اخلاص و مجاهدت آنان ارائه دهد.
شبکه نمایش به مناسبت ولادت حضرت مسیح (ع)، دو اثر شاخص مذهبی «مریم مقدس» و «مردان آنجلس»، را پخش می کند.
فیلم سینمایی «مریم مقدس» به کارگردانی شهریار بحرانی و «مردان آنجلس» ساخته فرجالله سلحشور، چهارشنبه و پنج شنبه، ۳ و ۴ دی ساعت ۱۹، پخش و روز بعد ساعتهای ۳ و ۱۱، بازپخش می شود.
فیلم سینمایی «مریم مقدس» روایتی از زندگی حضرت مریم (س) و تولد حضرت عیسی مسیح (ع) است.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: شانزده سال قبل از میلاد مسیح (ع) زمانی که مردم منتظرند تا مسیحای موعود متولد شود، فرزند عمران دختر میشود و مادرش نام کودک را مریم انتخاب میکند و، چون قبل از تولد عهد بسته که او را تا زمان بلوغ به خدمت در معبد مقدس بگمارد، به معبد میرود، اما تا به حال پای دختری به معبد باز نشده. حضرت زکریا تلاش میکند که با تمامی مخالفتهای روحانیان یهودی مریم در معبد بماند و کم کم با وجود الهامات به مریم، مردم به سوی او جلب میشوند. اما بعد از یک اتفاق مریم از معبد رانده میشود و...
شبنم قلی خانی، زنده یاد پرویز پورحسینی، جعفر دهقان، محمد کاسبی و حسین یاری در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم «مردان آنجلس» به کارگردانی فرجالله سلحشور که به داستان اصحاب کهف میپردازد، پنج شنبه ۴ دی پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در یکی از ایالتهای رم شرقی در حق خداپرستان ظلم و ستم بسیاری صورت میگیرد. شش نفر از مشاوران خداپرست دقیانوس حاکم و فرمانروای ایالت در مجلس جشنی که به افتخار امپراتور برپا شده است عقیده شان را ابراز میکنند و از ظلم و ستم رمیها و خدایان سنگی و چوبی آنها برائت میجویند و ...
جعفر دهقان، مهتاب کرامتی، جهانبخش سلطانی، حسین یاری، عطاالله سلمانیان، محمد جوزانی، اردلان شجاع کاوه، محمد پورستار، علی درخشی، رضا توکلی، اسرافیل علمداری و کامران نوروز در فیلم سینمایی «اصحاب کهف» بازی کردهاند.
مجموعه «شیشماهه»، ساخته مهران مدیری از پنجشنبه ۴ دی، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه سه پخش می شود.
این مجموعه تلویزیونی در گونه طنز و اجتماعی محصول جدید سیما فیلم به کارگردانی مهران مدیری و تهیه کنندگی جواد فرحانی، در ۱۷ قسمت تولید شده است.
در این مجموعه، طنز پردازانی، چون مهران مدیری، علیرضا خمسه، سید جواد رضویان، نیما شعباننژاد، حسن معجونی، مریم سعادت، ناهید مسلمی و سحر زکریا، حضور دارند.
در خلاصه داستان این «شیش ماهه»، آمده است: تنها فرزند خانواده با بازی نیما شعبان نزاد به بیماری سختی مبتلا میشود که پزشکان اعلام میکنند که تنها شش ماه برای زندگی فرصت دارد برای همین خانواده سعی دارند روزهای آتی را برای وی خاطره انگیز کنند در این بین متوجه میشوند که.