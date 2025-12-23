دوره آموزشی اطفای حریق مقدماتی و ایمنی با هدف ارتقای سطح آمادگی و افزایش توان مقابله با حوادث در بیمارستان کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این دوره آموزشی به‌مدت سه روز با حضور ۱۳۰ نفر از کارکنان در دو بخش تئوری و عملی در ایستگاه شماره ۳ آتش‌نشانی برگزار شد.

کارشناسان و مربیان آتش‌نشانی در این دوره اصول کار با خاموش‌کننده‌های دستی، نحوه صحیح اطلاع‌رسانی حادثه، آشنایی مقدماتی با حریق‌های الکتریکال، اصول تخلیه اضطراری در حوادث بیمارستانی و شناخت خطرات مرتبط با دستگاه‌های تصویربرداری را به شرکت‌کنندگان آموزش دادند.

برگزاری این دوره در راستای اقدامات پیشگیرانه آتش‌نشانی، ارتقای فرهنگ ایمنی و افزایش هماهنگی بین نیرو‌های عملیاتی و مراکز حساس درمانی انجام شد و نقش مؤثری در کاهش خطر پذیری و مدیریت صحیح حوادث احتمالی خواهد داشت.