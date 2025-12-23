پخش زنده
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی حاکم و احتمال بروز سرما و افت شدید دما ، باغهای استان برای مقابله با سرمازدگی زودرس درختان میوه آمادهسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علیحسین احدی عالی اظهار کرد: در پی هشدارهای اقلیمی مبنی بر احتمال بیدار شدن زودهنگام درختان میوه و وقوع سرمای شدید، مجموعه اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی در دستور کار باغداران و دستگاههای اجرایی مرتبط استان قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به شرایط منطقه در فصل پاییز و زمستان کارگاههای آموزشی ویژه بهرهبرداران باغی برگزار و همچنین اطلاعرسانی توصیههای فنی مربوط به آبیاری، تغذیه، هرس، محلولپاشی، و دیگر عملیات باغبانی متناسب با وضعیت هوا و بر اساس مشاوره کارشناسان باغبانی انجام میشود.
احدی عالی افزود: همچنین هشدارهای هواشناسی از طریق نصب تراکت در مناطق باغی و فضای مجازی در اختیار کشاورزان قرار میگیرد تا از بروز خسارت احتمالی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: تمهیدات لازم برای تأمین سوخت و نگهداری مناسب تجهیزات آبیاری تحت فشار، ادوات کشاورزی و تراکتورهای باغی در برابر یخبندانهای زمستانی در دستور کار قرار دارد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل حفاظت ویژه از نهالها و درختان تازه کاشته شده در برابر سرما، جوندگان و آفتابسوختگی را از دیگر اولویتهای سازمان اعلام کرد و افزود: احداث باغهای جدید باید با مشورت کارشناسان و رعایت اصول علمی در اواخر زمستان و اوایل بهار صورت بگیرد.
وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم این طرح استفاده از روشهای علمی جمعآوری نزولات جوی، کنترل فرسایش خاک و بهرهگیری بهینه از روانابها در باغهای دیم برای تأمین بخشی از نیاز آبی درختان است.