پخش زنده
امروز: -
لغزندگی جاده در محور بم به کرمان حادثه افرید در این حادثه بر اثر واژگونی یک خودرو پژو سواری پارس یک زن 50 ساله فوت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،روابط عمومی اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان:در پی اعلام مرکز ارتباطات و دیسپچینگ کرمان مبنی بر واژگونی سواری پژو پارس در اثر لغزندگی جاده در محور بم به کرمان بلافاصله یک تیم عملیاتی به محل اعزام شد.
متاسفانه در این حادثه یک زن ۵۰ساله فوت شد، مصدوم این حادثه یک مرد ۵۷ساله بود که توسط کارشناسان اورژانس پایگاه جادهای نیبید (علیرضا امیری و رحمان آژ) بعد از رهاسازی با همکاری تیم هلال احمر و اقدامات ثابتسازی به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شد.
فوتی این حادثه از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت (بیمارستان امام خمینی) بودند.