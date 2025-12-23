به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، متخصص جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان گفت: این بیمار با تشخیص کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) پیشرفته فک تحتانی و به‌دنبال مراجعه دیرهنگام، با درگیری وسیع لب و استخوان فک تحتانی به بیمارستان امید مراجعه کرده بود.

دکتر آزاده جباری افزود: با توجه به سن بالا، کاهش وزن شدید و افت وضعیت عمومی بیمار، امکان استفاده از درمان‌های تکمیلی از جمله شیمی‌درمانی و پرتودرمانی وجود نداشت؛ از این‌رو برنامه درمانی متناسب با شرایط خاص بیمار تدوین شد.

او با بیان اینکه عمل جراحی با حضور و همکاری دکتر محسن نجم‌الدینی، متخصص جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان، به انجام رسید، ادامه داد: با توجه به شرایط سنی بیمار و پیشرفت بیماری، هدف اصلی تیم درمانی بهبود کیفیت زندگی و کاهش عوارض ناشی از تومور بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: پس از انجام عمل جراحی، وضعیت عمومی بیمار پایدار گزارش شده است و وی هم اینک تحت مراقبت‌های پس از عمل قرار دارد.

این اقدام درمانی بیانگر توانمندی تیم جراحی سرطان بیمارستان امید در مدیریت موارد پیچیده سرطان‌های سر و گردن و ارائه خدمات درمانی تخصصی در چارچوب کار تیمی است.