جلسه هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی بوانات با انتخاب اعضا به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرماندار شهرستان بوانات گفت: جلسه هئیت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان بوانات در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار و ۳۰ نفر از معتمدان به هیئت نظارت معرفی و تایید شدند.
خورشیدی افزود: پس از برگزاری فرآیند قانونی انتخاب معتمدان و رای گیری، هشت نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان علی البدل انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای بوانات و مزایجان معرفی شدند.
شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.