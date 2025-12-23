به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرماندار شهرستان بوانات گفت: جلسه هئیت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهرستان بوانات در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار و ۳۰ نفر از معتمدان به هیئت نظارت معرفی و تایید شدند.

خورشیدی افزود: پس از برگزاری فرآیند قانونی انتخاب معتمدان و رای گیری، هشت نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان علی البدل انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌های بوانات و مزایجان معرفی شدند.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.