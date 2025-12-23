سرپرست فرمانداری اشنویه، گفت: بی‌طرفی مطلق و صیانت از آرا از اصول بنیادین انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا است و همه عوامل اجرایی باید این اصل را رعایت کنند.

صیانت از آرا، و جذب حداکثری مشارکت مردم دو اصل بنیادین انتخابات شوراهاست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛عبد السلام مام عزیزی در جلسه معتمدین هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهرستان با تأکید بر لزوم دقت، انضباط و رعایت کامل بی‌طرفی عوامل اجرایی تصریح کرد: بی‌طرفی مطلق، یکی از اصول بنیادین انتخابات است که باید در قبال همه داوطلبان شورا‌های شهری و روستایی رعایت شود.

وی تشکیل و آغاز فعالیت رسمی کمیته تخصصی ستاد انتخابات شهرستان را یادآور شد و گفت: همه وظیفه داریم مأموریت‌های خود را با دقت و هماهنگی کامل انجام داده و حضور منظم اعضا در کلیه جلسات برنامه‌ریزی الزامی است.

مام عزیزی گفت: توجه به زمان در روند انتخابات، تقویم کاری، کمیت و کیفیت نیرو‌های مورد نیاز در برگزار انتخابات مهم است و نباید برله و علیه افراد داوطلب در انتخابات اقدامی صورت بگیرد.

وی افزود: دو مأموریت اصلی کمیته اجرایی انتخابات شهرستان شامل نخست صیانت از آرا و حفظ بی‌طرفی عوامل اجرایی و دوم جلب مشارکت حداکثری مردم است که تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، رفتار منصفانه و ارتباط مستمر با اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شود.

در این جلسه پس از رای گیری معتمدین ۸ نفر بعنوان اعضای اصلی و ۵ نفر اعضای علی البدل هیات اجرایی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهرستان اشنویه انتخاب شدند.