بارش‌های اخیر آسیبی به تخت جمشید و نقش رستم وارد نکرد





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید با تأکید بر اینکه بارش‌های شدید اخیر در استان فارس خسارتی به مجموعه‌های جهانی تخت جمشید و نقش رستم وارد نکرده است، گفت: با انجام اقدامات پیشگیرانه، روان‌آب‌ها به بیرون از محوطه‌ها هدایت شد و هیچ‌گونه سیلابی در این دو اثر تاریخی رخ نداد.

محمدجواد جعفری درباره تأثیر بارش‌های شدید اخیر بر مجموعه‌های تخت جمشید و نقش رستم، اظهار کرد: سیلابی در تخت جمشید و نقش رستم رخ نداد و مشکلی نداشتیم.

وی با اشاره به تمهیدات انجام‌شده پیش از آغاز بارندگی‌ها افزود: یک‌سری اقدامات پیشگیرانه قبل از شروع بارش‌ها انجام دادیم که بر اساس آن، روان‌آب‌ها به بیرون از محوطه هدایت شد.

وی ادامه داد: تمام سعی خود را می‌کنیم که آب‌های بارندگی به سمت شکاف‌ها نروند و در بارش‌های اخیر هم تلاش کردیم بارندگی‌ها و آب‌های سطحی وارد داخل شکاف‌ها نشوند، چرا که اگر آب به داخل شکاف‌ها نفوذ کند، در لایه‌های پایینی ایجاد حفره می‌کند و این موضوع خطرناک است.