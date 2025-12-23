به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده انتظامی کهگیلویه گفت: در راستای برخورد با رانندگان متخلف و خطر ساز و انتظام بخشی به عبور و مرور مأموران پلیس راهور در هنگام گشت زنی در سطح این محور مواصلاتی یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ را به علت ارتکاب چند تخلف همزمان متوقف کردند.

سرهنگ سید محمد موسوی افزود: پس از اعمال قانون راننده متخلف با استعلام از سیستم جامع پلیس مشخص شد که خودروی مذکور دارای مبلغ ۹۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال خلافی پرداخت نشده در سامانه ثبت تخلفات پلیس راه و پلیس راهور است.