ماهواره های سنجشی ایران به نام های پایا، کوثر و ظفر۲ به‌طور همزمان از پایگاه وستوچنی روسیه به سمت مدار لئو پرتاب خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ سرانجام تاریخ پرتاب ۳ماهواره سنجشی ایران به فضا مشخص شد.

طبق اعلام سازمان فضایی کشور، روز ۷ دی و در ساعت ۱۶ و ۴۸ دقیقه به وقت ایران، ۳ماهواره پایا، کوثر و ظفر۲ به‌طور همزمان از پایگاه وستوچنی روسیه به سمت مدار لئو پرتاب خواهند شد.

ماهواره «طلوع ۳» یا پایا یک ماهواره سنجش از دور و مشاهده زمین است که به سازمان فضایی ایران تحویل داده شده و در لیست برنامه‌های پرتاب قرار دارد.

این ماهواره به عنوان سنگین‌ترین ماهواره ساخته‌شده در ایران از ماهواره سنجش از دور با وزن حدود ۱۵۰ کیلوگرم و سنگین‌ترین ماهواره ملی است. دقت تصویربرداری این ماهواره حدود ۵ متر برای تصاویر تک‌طیفی بِلک / وایت و حدود ۱۰ متر برای تصاویر رنگی است.

این ماهواره در حوزه‌هایی چون کشاورزی و پایش مزارع، مدیریت منابع آب، پایش مخاطرات طبیعی مثل سیل و خشکسالی و نقشه‌برداری و پایش محیط‌زیست کاربرد دارد.

ماهواره پایا دارای دقت تصویربرداری حدود ۱۰–۲۰ متر برای هر پیکسل است و برای عملیات مدیریت منابع طبیعی، پایش محیط‌زیست و کشاورزی و کاربردهای علمی و عملی داده‌محور قابل بهره‌برداری است.

ماهواره ظفر ۲ یک ماهواره سنجش از دور که برای تصویربرداری از سطح زمین و پایش منابع طبیعی طراحی شده است. این پروژه جز برنامه‌های مهم صنعت فضایی کشور محسوب می‌شود و توسط دانشگاه علم و صنعت ایران ساخته شده است. این ماهواره از نوع سنجشی و تصویربرداری از زمین است که دارای کاربردهایی چون پایش منابع طبیعی، کشاورزی و محیط‌زیست، نظارت بر مخاطرات طبیعی و نقشه‌برداری عمومی است.

ماهواره کوثر نمونه ماهواره کوثر که به نام کوثر ۱.۵ معرفی شده است، نسخه تجمیع‌شده نسل دوم ماهواره‌های «کوثر -۱» و «هدهد -۱» است که برای اجرای مأموریت پایش بخش کشاورزی طراحی شده است. این ماهواره در واقع نسخه تجمیع‌شده نسل دوم ماهواره‌های «کوثر -۱» و «هدهد -۱» به شمار می‌رود.

این ماهواره در زمینه اینترنت اشیا نیز کاربرد دارد.

