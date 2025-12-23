پخش زنده
امروز: -
دور جدید اردوی تیم ملی تفنگ بزرگسالان، جوانان و نوجوانان کشورمان از ۳ تا ۳۰ دی ماه در تهران با حضور ۱۹ تیرانداز برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی تپانچه کشورمان به شرح زیر است:
تفنگ بانوان:
شرمینه چهلامیرانی از تهران، فاطمه امینی از اصفهان، نجمه خدمتی از تهران، فائزه رجبی از تهران، آرنیکا ابراهیمزاده رجائی از تهران، زهرا قویدل از اصفهان، درین دارابی از البرز، ساینا تیموری از آذربایجانغربی، رکسانا کاظمی از لرستان، فاطمه کبیری از گیلان، نازنین زهرا عبداللهی از البرز، هلیا خمسه از تهران و یلدا سلیمانی از تهران
تفنگ مردان:
امیرمحمد نکونام از تهران، پوریا نوروزیان از ایلام، هادی غرباقی از قم، ابوالفضل نعمتی از تهران، ماهان صفری از ایلام و محمدمهدی طهماسبی از البرز