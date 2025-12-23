این روزها، برنامه‌های گفت‌و‌گو محور اینترنتی و فیلم‌های نمایش خانگی محلی برای تبلیغ مصرف مواد مخدر، دخانیات و مشروبات الکلی شده است، علاوه بر آن هم شوخی‌های غیر اخلاقی هم در این بستر‌ها زیاد دیده می‌شود.

خبرگزاری صداوسیما، بنابراعلام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، جهت ابلاغ در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته است. کارشناسان فرهنگی وجود سند مصوب و لازم الاجرا در این حوزه را، برای ساماندهی کیفیت و سلامت نمایش خانگی ضروری می‌دانند. فاطمه شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش می دهد: