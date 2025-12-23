وزیر ارتباطات مالزی اعلام کرد: زیرساخت دیجیتال قوی و ثبات سیاسی و سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری‌های فناوری و دیجیتال را به این کشور سوق می‌دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، فهمی فاضل، گفت: موفقیت طرح زیرساخت شبکه ملی دیجیتال (جندلا) ستون فقرات محکمی را برای رشد بیشتر ایجاد کرده و مالزی را به مقصدی جذاب برای مراکز داده و سایر سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال تبدیل کرده است.

طرح جندلا که در چارچوب دوازدهمین برنامه مالزی آغاز شد، برای تقویت زیرساخت‌های دیجیتال مالزی و آماده‌سازی کشور برای گذار به فناوری ۵G طراحی شده است.

وی در خاتمه افزود: مطمئن است مالزی با محیط پایدار، موقعیت استراتژیک و زیرساخت‌های دیجیتال مقاوم خود، به جذب سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه دیجیتال و فناوری ادامه خواهد داد.