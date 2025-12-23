در راستای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه شبکه پروازی بین‌المللی، تعداد پروازهای مسیر تبریز–باکو به ۱۲ پرواز رفت و برگشت در هفته رسید و خط پروازی لوفت‌هانزا به تهران نیز از بیست و ششم دی‌ دوباره فعال می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در ادامه سیاست توسعه همکاری‌های حمل‌ونقل هوایی، شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان (AZAL) تعداد پروازهای مسیر تبریز–باکو را افزایش داده است. این شرکت پروازهای خود را در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه اضافه کرده و اکنون ۸ پرواز رفت و برگشت هفتگی از فرودگاه بین‌المللی تبریز به مقصد باکو و بالعکس انجام می‌دهد.

علاوه بر این، شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور نیز همچنان در این مسیر فعال است. با احتساب پروازهای هر دو شرکت، مجموع پروازهای تبریز–باکو به ۱۲ پرواز رفت و برگشت در هفته می‌رسد که گامی مهم در توسعه ارتباطات هوایی منطقه‌ای است.

همچنین سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی از بازگشت پروازهای لوفت‌هانزا به تهران خبر داد. کاشف آذر اعلام کرد که این خط پروازی از شانزدهم ژانویه (۲۶ دی‌) بار دیگر برقرار خواهد شد و شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا شش پرواز هفتگی از فرانکفورت به فرودگاه امام خمینی انجام می‌دهد.

کاشف آذر تأکید کرد که افزایش فرکانس پروازی، نقش مهمی در توسعه شبکه پروازهای بین‌المللی و ارتقای جایگاه فرودگاه‌های کشور در عرصه حمل‌ونقل هوایی ایفا می‌کند.