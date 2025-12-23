پخش زنده
امروز: -
با دستور دادستان مرکز استان اردبیل چندین واحد صنفی دیگر بهویژه کافه و کافیشاپ در اردبیل به دلیل عدم رعایت شئون اسلامی و هنجارشکنی مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از مرکز رسانه دادستانی اردبیل، طبق دستور دادستان مرکز استان اردبیل چندین واحد صنفی دیگر بهویژه کافه و کافیشاپ در اردبیل به دلیل عدم رعایت شئون اسلامی و هنجارشکنی مهر و موم شد.
جلال آفاقی، دادستان مرکز استان اردبیل دراینخصوص گفت: تمامی صنوف مکلف به رعایت ارزشها و ضوابط هستند و در صیانت از حریم اخلاق و قانون با هرگونه هنجارشکنی و تخلف برخورد میشود و بر تشدید نظارتها، تأکید شده است.