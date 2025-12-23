از انتشار کتابی درباره عروسک‌های بومی ایران تا چاپ اثری با موضوع علمی و کشف راز‌های طبیعت از جمله تازه های نشر حوزه کودک و نوجوان در این هفته بود.

نگاهی به تازه های نشر کودک و نوجوان در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در هفته گذشته کتاب «بی‌بی بِیگَک» نوشته زینب موسوی از مجموعه کتاب عروسک‌های بومی ایران و کاری از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.

«بِیگَک» واژه لری هندیجانی به معنای عروسک است؛ عروسکی که برخاسته از دل مادران جنوب ایران و هندیجان از شهر‌های نوار ساحلی استان خوزستان است.

بِیگَک‌ها در قصه‌های بومی و محلی منطقه که سینه به سینه به دست ما رسیده‌اند، حضور پررنگی دارند. آنها در چند قصه محلی سرنوشت قصه‌ها را رقم زده‌اند که خود گویای حضور مستحکم این عروسک در زندگی جاری مردم این خطه است. بیگک‌های هندیجانی در سال ۱۳۹۹ در فهرست میراث ناملموس ملی به ثبت رسیده‌اند.

این کتاب با تصویرگری الناز پورسیستانی روایت بی‌بی است، که در آرزوی داشتن دختر، عروسک‌هایی درست می‌کند طوری که طاقچه‌های خانه او پر از عروسک است. با این اثر برای گروه سنی بالای ۷ سال (نوخوان) روانه بازار نشر شد.

کتاب بعدی مجموعه ای سه جلدی از مجموعه‌ی راز‌های طبیعت است که تلاش می کنه نکات علمی را به هنرمندانه‌ترین شکل ممکن به کودکان بیاموزد.

کتاب «سنگ‌ها زنده هستند» یکی از کتاب‌های این مجموعه است که به معرفی سنگ‌ها می‌پردازد. «سوسک‌ها خجالتی هستند» نیز نام کتاب دیگری از این مجموعه است که سوسک‌ها را به شیوه هنرمندانه، کودکانه و دوست‌داشتنی به بچه‌ها معرفی می‌کند. «تخم جانداران ساکت هستند» هم نام دیگر کتاب این مجموعه است که به معرفی انواع تخم و نوزادان جانوران مختلف می‌پردازد. تمام این کتاب‌ها تصویرسازی‌های کودکانه دارند و زبان آنها روان و متناسب با دغدغه‌های بچه‌هاست.

کتاب‌های این مجموعه را دایانا هاتس استون نوشته و سیلویا لانگ تصویرهایش را کشیده است. سیده سودابه احمدی نیز آن را به زبان فارسی برگردانده و انتشارات مهرسا هر کدام از این کتاب‌ها را در دسترس علاقه‌مندان قرار داده است.

اثری بعدی کتابی درباره طبیعت گمشده در شهر‌های خاکستری با نام «خیابان همیشه‌سبز» است.

«خیابان همیشه‌سبز» کتابی‌ست که به کودکان می‌آموزد هر کار کوچکی می‌تواند تاثیرات بزرگی به دنبال داشته باشد؛ مثلاً نباید گفت که کاشت یک درخت چه تاثیری می‌تواند روی آلودگی هوا داشته باشد، چرا که اگر هر کس تغییر را از خودش آغاز بکند، نتایج مثبت گسترده‌ای را شاهد خواهیم بود.

این کتاب تصویرسازی‌های زیبایی دارد و با توجه به اینکه قهرمان نهایی آن رزماری است، می‌خواهد اهمیت انجام کار‌های کوچک توسط کودکان را بیشتر تبیین کند. «خیابان همیشه‌سبز» را جولیا پتن نوشته و تصویرگری کرده و محبوبه نجف‌خانی آن را به زبان فارسی برگردانده است. انتشارات میچکا ناشر این اثر است.

نگاهی به مجموعه کارآگاهی «اداگار آلن پوی جوان» در خیابان‌های لندن اثر کوکا کانالس از دیگر آثار منتشر شده در این هفته است.

این اثر یکی از هوشمندانه‌ترین پروژه‌های ادبی در حوزه ادبیات نوجوان است که نشر هوپا این کتاب را با ترجمه سعید متین به بازار عرضه کرده است. این مجموعه با رویکردی فراداستانی، سراغِ ریشه‌های نبوغِ پدر ادبیات جنایی و پلیسی جهان رفته است.

ادگار آلن پو در تاریخ ادبیات، جایگاهی اسطوره‌ای دارد؛ او بنیان‌گذار داستان پلیسی مدرن، استاد مسلم ژانر وحشت و معماری است که بن‌مایه‌های روان‌شناختی را وارد نثر کرد. اما پرسشی که همیشه برای مخاطبان مطرح بوده این است: «ذهنِ پوی نابغه، پیش از آنکه به آن نویسنده رنجور و مشهور تبدیل شود، چگونه عمل می‌کرد؟»