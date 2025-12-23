پخش زنده
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: یکی از راهکارهای مبارزه با فساد برگزاری مزایدههای قوه قضائیه در سامانه برگزاری مزایدههای الکترونیک قوه قضائیه (ستاد) است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مراسم رونمایی از سامانه برگزاری مزایدههای الکترونیک قوه قضائیه(ستاد) با حضور حجتالاسلام احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضائیه، برگزار شد.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، در این مراسم گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، کامل شدن اتصال قوه قضائیه به سامانه ارزشمند ستاد است که این اقدام موجب افزایش شفافیت شده و قادر است جلوی مفاسد احتمالی را بگیرد.
پورخاقان، افزود: اجرای عدالت در ارائه خدمات قضائی و همچنین در تساوی دسترسی مردم به آنچه در مزایدهها عرضه میشود، برای دستگاه قضائی از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی گفت: در بند الف ماده ۱۰۸ برنامه هفتم، قوه قضائیه مکلف شده مزایدههای شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، تصفیه ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا(ستاد) انجام دهد با اجرای این طرح محدودیتهای جغرافیایی برداشته میشود.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، افزود: در گذشته برای انجام مزایدات، اطلاع رسانی به صورت کاغذی مطرح و بسیاری از افراد از برگزاری و انجام مزایدات بی اطلاع میماندند، اما با این اتصال همه معاملات در معرض دید عموم قرار گرفته و همه مردم میتوانند در مزایدهها شرکت کنند.
پورخاقان، با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب برای مبارزه با فساد و ضرورت شفاف سازی در خدماترسانی به مردم گفت: یکی از راهکارهای مبارزه با فساد همین برگزاری مزایدههای قوه قضائیه در سامانه ستاد است.
وی افزود: یکی از مزایای مهم شفاف سازی این است که اجازه نمیدهد درون هر دستگاهی کلونیهای فساد تشکیل شود.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه کارهای بسیار فراوانی برای مبارزه با فساد داریم، گفت: با انجام مزایدهها در این سامانه، شاهد هستیم مزایدهها در فضایی عادلانه و بدور از پنهان کاری و با رعایت مقررات موضوعه برگزار میشوند.