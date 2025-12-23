پخش زنده
همزمان با گرامیداشت روز راهدار، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران زنگ راهدار را در مدارس استان به صدا درآورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با گرامیداشت روز راهدار، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران زنگ راهدار را بهصورت نمادین در مدارس استان به صدا درآورد تا دانشآموزان با حرفه راهداری و اهمیت ایمنی جادهها آشنا شوند.
محمدنژاد گفت: این مراسم برای آشنایی نسل نوپا با استفاده از پل عابر پیاده، توجه به تابلوها و علائم و همچنین نقش راهداران در ایجاد جادههای امن طراحی شده است.
وی دانشآموزان را سرمایههای کشور دانست و افزود: این افراد در آینده مسئولیتهای مختلف کشور را بر عهده خواهند گرفت و میتوانند در حفظ و نگهداری راهها نقش مؤثری ایفا کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان، حرفه راهداری را عشق به خدمت به همنوع و کاری صبورانه و بیادعا توصیف کرد که در سرما و گرمای طاقتفرسا در جادهها انجام میشود. وی تأکید کرد که شناخت وظایف راهداران زمینهای مناسب برای افزایش ایمنی و آسایش کاربران جادهای فراهم میکند.
مراسم "زنگ راهدار" در مدارس مازندران با اجرای نمایشهای آموزنده، سرودهای آموزشی، برگزاری مسابقه و اهدای هدایا همراه بود و دانشآموزان با اهمیت حرفه راهداری و مسئولیت خود در حفظ امنیت جادهها آشنا شدند.