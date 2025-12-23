پخش زنده
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در اطلاعیه تکمیلی تکذیبه وقوع حادثه تروریستی در دادگستری زاهدان، گفت: هیچگونه حمله تروریستی به مراجع قضایی استان صورت نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، حجتالاسلام علی موحدیراد با رد اخبار نادرست منتشر شده در فضای مجازی، اظهار داشت: هیچگونه حمله تروریستی به مراجع قضایی استان، از جمله دادگستری زاهدان، رخ نداده و اخبار منتشرشده در این خصوص کاملاً کذب و فاقد صحت است.
وی با تأکید بر لزوم دقت رسانهها و کاربران فضای مجازی در انتشار اخبار افزود: با رسانهها و افرادی که اقدام به انتشار اخبار جعلی و تشویش اذهان عمومی میکنند، مطابق قانون برخورد شده و برای آنان پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
روابطعمومی دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان از شهروندان درخواست کرد اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل قضایی و امنیتی را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند و به شایعات منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند.