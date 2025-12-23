به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس گودرزی امروز (سه شنبه ۲ دی ماه) در خصوص نشست غیرعلنی وزرای اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس در جمع خبرنگاران گفت: این جلسه برای به اشتراک گذاشتن داده‌ها و اطلاعات از وضعیت کشور بین دولت و مجلس و رسیدن به یک فهم مشترک از برنامه ریزی برای حل مسائل مردم بوده است. کمیته‌ای ۵ نفره بین دولت و مجلس تشکیل شده که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی در این خصوص گزارشی ارائه داده‌اند که ۱۷ ماموریت و عنوان در نظر گرفته شده و مورد اجماع سران قوا و همه بخش‌های نظام است و این‌ها ماموریت مشترک بین دولت و مجلس و بخش‌های مختلف نظام باشد برای اینکه ما شاهد بهبود وضعیت موجود باشیم.

وی افزود: امروز در مجلس دغدغه مردم در خصوص مسائل اقتصادی بیان شد و البته دغدغه دولت و همه بخش‌ها هم همین موضوع است و باید بپذیریم که وضعیت کشور خاص است؛ بالاخره بحث میزان فروش نفت، ارز برگشتی، رفع تعهدات ارزی و امثالهم موضوعاتی بوده که محصول همه موارد و متغیر‌ها این وضعیت است و دغدغه همه ما این است که مردم تاثیر این بودجه ریزی ها، سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها را در سفره خود ببینند. معنایی ندارد که ما بیاییم ۱۰ میلیارد دلار ارز به تامین کالای اساسی اختصاص دهیم که حدود ۸ میلیارد دلار آن فقط برای نهاده‌های دامی بوده و اصلا هم به هدف اصابت نمی‌کند؛ بالاخره مردم کالا را به قیمت آزاد دارند تهیه می‌کنند.

سخنگو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: بنابراین ما باید ساز و کار‌ها را تغییر دهیم اگر با این فرمان بخواهیم جلو برویم هیچ معنی ندارد، لذا فهم مشترک بین دولت و مجلس این است که این حمایت‌ها را به حلقه آخر زنجیره انتقال دهیم یعنی مردم تاثیر آن را ببینند و ابزار ما هم در این خصوص کالا برگ الکترونیکی است ضمن اینکه ما برای ۳ ماه پایانی سال تدابیری پیش بینی کردیم که استمرار آن را در سال‌های بعد شاهد خواهیم بود مردم فارغ از نوسانات قیمت ارز و بالا و پایین رفتن قیمت‌ها باید خیالشان راحت بشود که ۱۱ قلم کالا اساسی که نیاز تامین ۱۰۰ کالری هر فرد است برای آنها تامین می‌شود و این وظیفه مشترک بین دولت و مجلس است و مردم عزیز هم همراهی بکنند.

وی افزود: از آن ۱۷ عنوانی که بیان کردم یکی در خصوص رفع تعهدات ارزی است، اینگونه نبوده که این ارز الزاما وارد نمی‌شود یک بخشی از آن فرار سرمایه است که حساب آن جدا بوده باید گفته شود ارز وارداتی حاصل صادرات گاهی در تالار‌های یک و دو و بازار آزاد می‌رود و می‌خواهیم الزام شود که هر صادر کننده تماما ارز وارداتی خود را در بازار رسمی عرضه کند و به هر ترتیب این سیاستگذاری‌ها باید تنظیم گری شود و دست به اصلاحات بزنیم.

گودرزی گفت: دغدغه دولت و مجلس این است و مردم هم همراهی خواهند کرد و مطمئن باشند که از این شرایط عبور خواهیم کرد و در بودجه ۱۴۰۵ هم تلاشمان این است که هر افزایشی در ارتباط با درآمد و هر کاهشی در ارتباط با ارز ترجیحی و ... را مردم در سفره خود ببینند تا اینکه مجموعه اقدامات دولت و مردم موجب افزایش امید و اعتماد مردم و رضایتمندی در جامعه باشد.

وی با اشاره به انتقاد‌های مطرح‌شده در جامعه درباره قیمت ارز و نیز نگاه انتقادی مجلس، درباره جو حادث شده در این جلسه، اظهار کرد: آنچه اهمیت دارد این نیست که جلسه آرام یا ناآرام باشد، علنی یا غیرعلنی برگزار شود؛ مهم این است که هر تصمیمی که گرفته می‌شود، منجر به حل مسائل مردم شود. اراده مجلس و دولت بر حل مشکلات مردم است و چگونگی برگزاری جلسات زیاد مهم نیست.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تصمیمات جلسه مذکور، بازار شب عید را تحت تاثیر قرار خواهد داد و یا خیر؟ گفن: حتما. یکی از نقاط قوت این نشست آن است که در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و می‌تواند به ایجاد یک فهم مشترک برای بررسی دقیق‌تر بودجه منجر شود.

وی درباره نقش شفافیت بودجه در کاهش نرخ تورم نیز گفت: تلاش دولت و مجلس این است که شاهد کاهش ناترازی‌ها باشیم. ما نمی‌خواهیم با ایجاد توقعات غیرواقعی، از یک سو با کسری بودجه مواجه شویم. از قبل هم مجلس پیام خود را به دولت منتقل کرده و اعلام کرده که در برخی بخش‌ها نیاز به اصلاح وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به موضوع افزایش حقوق‌ها گفت: اینکه افزایش حقوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، قطعاً مجلس پای این عدد نخواهد ایستاد و حتماً اصلاحاتی در این زمینه انجام خواهد شد. ما معتقدیم اگر قرار است در جایی درآمدی حاصل شود، باید مستقیماً به جیب و سفره مردم برود.