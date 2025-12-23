پخش زنده
مسئول گروه خیرین خادمان سفره خدا در خوزستان از اهدای ۳۰ دستگاه ویلچر و ۱۰۰ بسته تجهیزات توانبخشی به مددجویان توانخواه جسمیحرکتی زیر پوشش این گروه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا انباردار گفت: در روزهای پایانی فصل پاییز، به همت خیرین «خادمان سفره خدا» استان خوزستان، ۳۰ دستگاه ویلچر به همراه ۱۰۰ بسته پوشینه و تجهیزات توانبخشی به مددجویان و مددخواهان جسمیحرکتی مناطق کمبرخوردار استان اهدا شد.
وی افزود: این اقدام در ادامه حمایت و پشتیبانی از ولینعمتان مناطق کمبرخوردار صورت گرفته و هدف آن ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی مددجویان جسمیحرکتی است.
انباردار اظهار داشت: این حرکت خیرخواهانه بار دیگر جلوهای از همدلی و همراهی خیرین خادمان سفره خدا را با ولی نعمتان مناطق کم برخوردار به نمایش گذاشت و امید است با تداوم چنین اقدامات ارزشمند، بخشی از مشکلات توانبخشی و درمانی این عزیزان کاهش یابد.
وی میگوید: خیرین «خادمان سفره خدا» تاکنون خدمات ارزشمندی در حوزههای بهداشت و درمان، آموزشی و فرهنگی تحصیل و معیشت، عمرانی و آبادانی.. ارائه کردهاند؛ بهگونهای که در قالب ۸۵ خدمت در ۳۰ منطقه استان خوزستان، پشتیبانیهای گستردهای از اقشار کمبرخوردار صورت گرفته است و جا دارد از همه خیرین نیک اندیشی که حامی ولی نعمتان مناطق محروم و کم برخوردار هستند، تشکر و قدردانی کنیم.