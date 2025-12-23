پخش زنده
رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر از تولید دو گونه جدید بذر گوجه فرنگی پرمحصول و سازگار با آب و هوای ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد زمانیان با اشاره به تشدید تغییرات آب و هوایی به ویژه در جنوب غرب آسیا و تاثیرپذیری کشاورزی ایران از این شرایط، تغییر ابزار و امکانات و روشهای تولید غذا متناسب با شرایط اقلیمی را ضروری خواند و گفت: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در تلاش برای مقابله با تبعات منفی این تغییرات و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی تولید بذرهای اصلاح شده (هیبرید) را با جدیت دنبال میکند و در این زمینه، برای نخستین بار موفق به تولید دو گونه بذر جدید گوجه فرنگی شدیم که ضمن سازگاری با شرایط آب و هوایی، محصولی با کیفیت به بار میآورند.
وی با اشاره به اهمیت ارتقاء عملکرد محصولات صیفی و جالیزی به دلایلی مانند پر آب بر بودن، اظهار داشت: این بذرهای جدید ایرانی نسبت به بذرهای وارداتی نیز عملکرد بهتری دارند و برای مناطق معتدل کشور بسیار مناسب هستند.
رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر تصریح کرد: در حالی که عملکرد بذرهای وارداتی گوجه فرنگی در هر هکتار ۵۵ تا ۶۰ تن است، بذرهای جدید ایرانی تولید بیش از ۱۰۰ تن را ثبت کردهاند.
زمانیان با اشاره به موفق بودن عملکرد بذرهای اصلاح شده در سطح مزارع اظهار داشت: پیش از این نیز در زمینه گیاهان علوفهای ۶ گونه بذر ارزن تولید شده بود که عملکرد بالای ۱۰۰ تن دارند و این موارد نشان میدهد که توانمندی پژوهشگران ایرانی و ظرفیتهای مراکز تحقیقاتی برای دستیابی به الزامات پیشرفت کشاورزی بالاست.
وی تصریح کرد: در شرایطی که کشورهای مختلف جهان با جدیت در زمینه تولید بذرها و گونههای اصلاح شده تلاش میکنند، ما نیز باید آستین بالا زده و بیش از پیش در این زمینه فعالیت کنیم.