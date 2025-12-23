به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی کاشان گفت: برداشت این محصول در ارقام دیررس از نیمه مهر آغاز شد و تا نیمه اول آذر پایان یافت.

علی محلوجی افزود: ۲۰ نفر بهره‌بردار باغ‌های زیتون در شهرستان کاشان هستند و بیشتر درختان زیتون در قالب فضای سبز شهری کشت شده است.

وی گفت: تغییر اقلیم ازجمله خشکسالی، سرمازدگی و گرما زدگی باغ‌ها مهمترین عامل محدود کننده توسعه کشت زیتون و در کاهش عملکرد آن تاثیرگذار است.

مدیر جهاد کشاورزی کاشان افزود: زیتون برداشت شده به صورت فرآوری شده در شهرستان مصرف می‌شود.

محلوجی گفت: اکنون بیش از ۱۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کاشان زیر کشت محصولات باغی و زراعی است و از این طریق برای ۳۰ هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.