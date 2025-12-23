پخش زنده
در پی سقوط یک هواپیمای ترابری پزشکی در تگزاس، دستکم ۵ نفر کشته شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات اعلام کردند یک فروند هواپیمای کوچک متعلق به نیروی دریایی مکزیک که یک بیمار جوان و هفت نفر دیگر را حمل میکرد، دوشنبه در نزدیکی گالوستون سقوط کرد و براثر این سانحه هوایی دستکم پنج نفر کشته شدند. عملیات جستوجو و امدادرسانی در آبهای سواحل تگزاس آغاز شد.
نیروی دریایی مکزیک در بیانیهای اعلام کرد چهار نفر از سرنشینان این پرواز، افسران نیروی دریایی و چهار نفر غیرنظامی، از جمله یک کودک، بودند. هنوز مشخص نیست کدام یک از آنها در این سانحه کشته شدهاند. دو نفر از سرنشینان، اعضای بنیاد میشو و ماو بودند که یک سازمان غیرانتفاعی است و به کودکان مکزیکی که دچار سوختگیهای شدید شدهاند، کمک میکند. لوک بیکر، افسر گارد ساحلی آمریکا، تایید کرد که پنج نفر در این سانحه کشته شدهاند. علت سقوط در دست بررسی است. این سانحه بعدازظهر دوشنبه در نزدیکی پایه یک گذرگاه نزدیک گالوستون، در امتداد ساحل تگزاس، حدود ۸۰.۵ کیلومتری جنوب شرقی هیوستون رخ داد. نیروی دریایی مکزیک در بیانیهای اعلام کرد این هواپیما در حال کمک به یک مأموریت پزشکی بوده و دچار «حادثه» شده است. نیروی دریایی مکزیک قول داد که علت سقوط را بررسی کند.