مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین و تصویب آیین نامه ارزیابی مخاطرات ایمنی محیط کار خبر داد و گفت: براساس ماده ۸۵ قانون کار، این آیین نامه همه کارفرمایان را موظف خواهد کرد سالانه حداقل یک بار مخاطرات ایمنی محل کار را ارزیابی و خوداظهاری کنند، تا بستر کاهش حوادث شغلی فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مدیرکل بازرسی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گفت: هفته گذشته این آیین نامه تدوین شد و هدف آن ارتقا ایمنی در محیط کار از طریق آشنایی کارفرمایان با مصوبات شورای عالی حفاظت فنی است.

علی مظفری گفت: هم اکنون پیش نویس آیین نامه از طریق وبگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دریافت نظرات ذی نفعان در دسترس عموم قرار گرفته است تا پیشنهادهای مردم و کارشناسان برای بهبود آن دریافت شود و این نظرات به وسیله اعضای شورای عالی حفاظت فنی بررسی می شود و در صورت اجماع اعضای این شورا تغییرات مورد نیاز در متن نهایی اعمال خواهد شد که پس از امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انتشار در روزنامه رسمی، این آیین نامه ۱۵ روز بعد قابل اجراست.

براساس این آیین نامه در کارگاه های بالای ۲۵ نفر، ارزیابی مخاطرات ایمنی محیط کار از طریق کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار انجام خواهد شد و در صورت نیاز، کارفرمایان می توانند از خدمات مشاوران دارای صلاحیت نیز استفاده کنند. صلاحیت این مشاوران براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی تعیین می شود و فعالیت آنها زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی وزارت کار است.

مدیرکل بازرسی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی افزود: در کارگاه های کمتر از ۲۵ نفر که کمیته حفاظت فنی ندارند، یکی از کارگران واجد شرایط پس از گذراندن دوره آموزشی لازم، مسئول انجام ارزیابی ایمنی می شود.

علی مظفری گفت: در این باره سامانه ای الکترونیکی راه اندازی خواهد شد که تمام کارگاه ها موظف می شوند اطلاعات ارزیابی سالانه خود را در این سامانه به صورت خوداظهاری ثبت کنندو این اطلاعات در اختیار ادارات کار قرار می گیرد و مبنای پایش، سرکشی و نظارت های ادواری خواهد بود.

مدیرکل بازرسی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه مصوبات این آیین نامه باید برای همه کارگاه ها لازم الاجرا شود، افزود: در صورت عدم رعایت مقررات ایمنی، بازرسان کار می توانند ابلاغیه صادر کنند و در موارد لازم کارفرما به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

وی گفت: براساس آمار سازمان تأمین اجتماعی، امروز بیش از یک میلیون و چهارصد هزار کارگاه تولیدی در کشور فعال است.