پخش زنده
امروز: -
با صدور مجوز احداث نیروگاه بادی، سبد سرمایهگذاری برای ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر در استان مرکزی تنوع بیشتری یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سبد تولید نیروگاههای تجدید پذیر استان متنوع میشود.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای باختر در حاشیه جلسات هفتگی واگذاری ساختگاههای مناسب برای احداث نیروگاه گفت: سبد تولید نیروگاههای تجدید پذیر استان با احداث نیروگاه بادی در کنار نیروگاههای خورشیدی متنوع میشود.
مجتبی داودآبادی افزود: در این جلسه درخواست سرمایه گذار درباره احداث نیروگاه بادی در سه منطقه استان مرکزی بررسی و مقرر شد پس از بررسیهای فنی مجوزهای لازم صادر شود.
او ادامه داد: همچنین در این جلسه درخواست برخی سرمایه گذاران درباره اختصاص زمین به ساخت نیروگاه خورشیدی هم بررسی شد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای باختر گفت: در این جلسه شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی هم برای واگذاری زمین به صنایع و تولید ارزان برق خورشیدی اعلام آمادگی کرد.
امسال تولید ۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی در استان هدف گذاری شده و تاکنون ۴۵۰ مگاوات برق خورشیدی به شبکه متصل شده است.