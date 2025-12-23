رئیس دانشگاه خوارزمی گفت: وظیفه دانشگاه‌ها این است که ابعاد مختلف اقتصاد دیجیتال را تبیین کنند؛ از کسب‌وکار‌های الکترونیکی گرفته تا کاربرد فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و واقعیت افزوده که امروز در دنیا و کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بیژن عبداللهی رئیس دانشگاه خوارزمی در اولین همایش ملی «اقتصاد نوآوری و فناوری» که در این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به نقش روزافزون فناوری و نوآوری در زندگی بشر گفت: امروز فناوری و نوآوری در تمام عرصه‌های زندگی انسانی نفوذ کرده و بخش قابل توجهی از سیاست‌های کلان، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، تحت تأثیر آن قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال به‌تدریج وارد زندگی روزمره مردم شده است، افزود: نمونه بارز آن خرید و فروش کالا از طریق پلتفرم‌های داخلی و خارجی و انجام پرداخت‌های الکترونیکی است که خود بخشی از اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه خوارزمی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در این حوزه تصریح کرد: وظیفه دانشگاه‌ها این است که ابعاد مختلف اقتصاد دیجیتال را تبیین کنند؛ از کسب‌وکار‌های الکترونیکی گرفته تا کاربرد فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و واقعیت افزوده که امروز در دنیا و کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرند.

عبداللهی سهولت ارتباطات بین‌المللی را یکی از ارکان مهم اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: موانع و چالش‌های این حوزه در کشور، به‌صورت تخصصی در این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی همچنین به ضرورت خودکارسازی فرآیند‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: روش‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیاز‌های امروز اقتصاد نیست و حرکت به سمت اتوماتیک‌سازی و نوآوری‌های نوظهور، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

این همایش به همت اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و با همکاری معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.