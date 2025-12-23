پخش زنده
مدیرکل انتقال خون استان بوشهر با تأکید بر نبود هرگونه جایگزین برای خون، از مردم استان خواست با حضور در پایگاههای اهدای خون، یاریگر بیماران نیازمند باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علیرضا باستین با اشاره به نقش حیاتی خون و فرآوردههای خونی در درمان بیماران گفت: بسیاری از بیماران از جمله مبتلایان به تالاسمی و هموفیلی، بیماران جراحی قلب، بیماران جراحیهای عمومی و بهویژه مادران نیازمند خدمات زنان و زایمان، بهصورت مستقیم به خون و فرآوردههای خونی نیاز دارند و ادامه روند درمان آنها وابسته به مشارکت مردم در اهدای خون است.
مدیرکل انتقال خون بوشهر افزود: با وجود تعطیلیهای اخیر و شرایط نامساعد جوی، مراکز و پایگاههای انتقال خون استان همچنان فعال بوده و آماده پذیرش اهداکنندگان بودند، اما متأسفانه میزان مراجعه مردم کاهش پیدا کرد؛ اگرچه با همراهی همیشگی مردم استان تاکنون توانستهایم پاسخگوی نیاز بیماران بستری در بیمارستانها باشیم.
وی با اشاره به شرایط فعلی ذخایر خونی استان تصریح کرد: ه اکنون به دلیل افزایش درخواست بیمارستانها و افزایش توزیع خون، نیاز ما بیش از گذشته شده و از همین رو از مردم عزیز استان درخواست میکنیم در این روزها به پایگاههای اهدای خون مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون بوشهر با بیان اینکه هر واحد خون اهدایی میتواند جان دستکم سه نفر را نجات دهد، عنوان کرد: از هر واحد خون، چندین فرآورده حیاتی تهیه میشود که هر کدام برای درمان یک بیمار مورد استفاده قرار میگیرد و پیش از تحویل به بیمار، آزمایشهای تخصصی و دقیق روی آن انجام میشود.
وی همچنین درباره گروههای خونی مورد نیاز توضیح داد: اگرچه در بسیاری از مواقع کمبود بیشتر مربوط به گروههای خونی منفی است، اما در شرایط کنونی تقریباً به همه گروههای خونی، مثبت و منفی، نیاز داریم و از همه واجدان شرایط میخواهیم برای اهدای خون اقدام کنند.
به گفته مدیرکل انتقال خون بوشهر، آقایان میتوانند سالانه چهار نوبت و بانوان سه نوبت خون اهدا کنند و اهدای خون نباید فقط به مناسبتهای خاص محدود شود.
وی با قدردانی از همراهی همیشگی مردم استان بوشهر تأکید کرد: امیدواریم با مشارکت بیشتر مردم، بتوانیم همچنان پاسخگوی نیاز تمامی بیماران بستری در مراکز درمانی استان باشیم.