به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «رمضان شریف» رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه امروز (سهشنبه) در نشست ملی نویسندگان دفاع مقدس کشور که در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد، با بیان اینکه جنگ یکی از حساسترین مقاطع تاریخ ملتهاست، اظهار داشت: جنگ سرنوشت کشورها و آینده ملتها را رقم میزند و شکست در جنگ نیز موجب تحقیر و نادیده گرفته شدن کشورها میشود.
شریف به جنگ جهانی دوم اشاره کرد و گفت: شکست خوردگان آن هنوز هم حس حقارت دارند و پیروزیهای علمی و صنعتی آنها مورد قبول نیست.
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس پیروزی در دوران دفاع مقدس را حاصل تدابیر امام خمینی (ره)، اخلاص رزمندگان و فرماندهان، و مقاومت و بصیرت ملت دانست و تأکید کرد: دشمنان حتی ادعای پیروزی در جنگ تحمیلی علیه ایران را ندارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قدرت در مقابله با دشمن، فرهنگ دینی و اهل بیت، رهبری هوشمندانه انقلاب اسلامی و ایمان و صبر مردم عامل پیروزی در جنگ ۱۲ روزه است.
رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه خاطرنشان کرد: جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی و تجزیه ایران طراحی شده بود و دشمنان با برنامهریزی چندین ساله جنگی ترکیبی از جمله عملیات نظامی، رسانهای و روانی را علیه ایران به اجرا گذاشتند.
شریف ادامه داد: دشمنان با استفاده از گروههای مختلف از جمله منافقین، سلطنتطلبها و گروههای تجزیهطلب، تلاش گستردهای برای ضربه زدن به ایران داشتهاند، اما ملت ایران با هوشیاری و مقاومت در برابر این تهدیدات ایستاد.
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه تأکید کرد: دشمن به مفهوم واقعی شکست خورد و این شکست در تمامی ابعاد، نه تنها فیزیکی بلکه نرمافزاری و مغزافزاری، رخ داد.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند «دشمن له شد»، گفت: این لهشدگی صرفاً به فروپاشی ساختمانها و تجهیزات نظامی محدود نمیشود، بلکه طراحی عملیات و مراحل اقدام دشمن نیز شکست خورد.
شریف افزود: اخیراً وزیر امور خارجه سابق آمریکا در مصاحبهای علت شکست آمریکا را برنامهریزی روی آلترناتیوهایی دانسته که هیچ پایگاهی در بین مردم ایران نداشتند. به گفته وی، سلطنتطلبها گروهی فاسد و بیعرضه بودند و گروهکهای تجزیهطلب نیز تنها باعث ایجاد مشکلات در کشور شدند.
رئیس مرکز اسناد دفاع مقدس همچنین به نقش سازمان مجاهدین اشاره کرد که در حین جنگ، در صف دشمن قرار گرفتند، خاطرنشان کرد: سازمان مجاهدین اقدامات تروریستی متعددی انجام دادند که باعث نفرت عمیق مردم ایران نسبت به این سازمان شده است.
وی تأکید کرد: مردم ایران به ویژه بخش نخبگانی کشور با هوشمندی و اتحاد، طرحهای دشمن برای تصرف سرپلهای مختلف و تجزیه کشور را ناکام گذاشتند و اجازه ندادند این نقشهها عملی شود.
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در ادامه تأکید کرد: مسئولیت مطالعات اجتماعی در مرکز به عهده تیمی متشکل از پژوهشگران و نویسندگان مجرب است که ارتباطات و شناخت خوبی در این حوزه دارند؛ این مرکز همواره آماده همکاری و خدمترسانی است و همه تلاش خود را برای انجام وظایف شرعی، دینی و ملی به کار خواهد گرفت.
وی با اشاره به تلاشهای دشمن برای ایجاد حواشی و کمرنگ نشان دادن عظمت انقلاب و ملت ایران، خاطرنشان کرد: بین تصویر واقعی ملت ایران و تصویری که دشمن میسازد، تفاوتهای اساسی وجود دارد. نقش اصلی ما، نمایش صلابت، میهنپرستی، اعتقادات و شجاعت مردم در میدانهای مختلف است.
شریف یادآور شد: در ماجرای اخیر، دشمن با تهدید مستقیم مواجه بوده و با وجود احتمال بسیار بالای شهادت نیروها در هنگام شلیک موشکها، این عملیات با موفقیت انجام شده است. وی افزود که این موفقیتها باعث حیرت نظامیان جهان شده و نشاندهنده عظمت و قدرت انقلاب اسلامی است.
وی همچنین به حمایتهای گسترده کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: علیرغم کمکهای همهجانبه، از جمله توسط وزرای دفاع آلمان و وزیر امور خارجه فرانسه، دشمنان نتوانستند در مقابل توانمندیهای ایران موفق شوند.
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تأکید کرد: این پیروزیها معجزه انقلاب اسلامی است و هرگونه حاشیهسازی میتواند به سرمایه اجتماعی کشور آسیب برساند، بنابراین لازم است با هوشمندی با این موارد برخورد شود. وی در پایان ضمن عذرخواهی، برای همه موفقیت آرزو کرد و اعلام نمود که مرکز همچنان در خدمت همه خواهد بود و آمادگی همکاریهای آتی را دارد.