اختراع بهمن نیرومند با عنوان «سیستم سازه نگهبان قاب خرپایی مهار شده در گودبرداری ساحلی»، با حمایت کانون مدیریت داراییهای فکری، در آمریکا به ثبت رسید و آماده بهرهبرداری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با حمایت کانون مدیریت داراییهای فکری، اختراع بهمن نیرومند با عنوان «سیستم سازه نگهبان قاب خرپایی مهار شده در گودبرداری ساحلی» در کشور آمریکا با شماره اظهارنامه ۴۹۱,۳۹۲/۱۹ ثبت شد. این فناوری با همکاری شرکت مهندسین مشاور فناوران پی آسیا به بهرهبرداری رسیده است.
این فناوری نسل چهارم سیستم سازههای نگهبان در مناطق ساحلی محسوب میشود که برای گودبرداری در زمینهای ساحلی و جلگهای با خاکهای درشتدانه (ماسهای) با هر سطح از تراکم نسبی و ریزدانه (سیلتی و رسی) با هر سطح از قوام نسبی و همچنین در شرایط تراز بالای آب زیرزمینی طراحی شده است.
در این فناوری، به جای وارد شدن کل وزن و فشار خاک به شمع و پی منفرد، بار به قاب و مهارهای فولادی منتقل میشود. این فناوری باعث میشود گودبرداریهای خطرناک در مناطق ساحلی، ایمن، سریع و مقرونبهصرفه باشد؛ چراکه اجازه میدهد سازه نگهبان در شرایطی اجرا شود که روشهای سنتی کاملا ناکارآمد یا خطرناک هستند.
از ویژگیهای منحصربهفرد این فناوری میتوان به حذف شمع انتهایی و پی منفرد، نصب اعضای قائم از طریق پیشحفاری و کوبش، سیستم مهار لولهای کوبشی–تزریقی و قابلیت اجرا در مناطق ساحلی و خاکهای ریزشی اشاره کرد. این ویژگیها به فعالان عرصه ساختوساز در مناطق ساحلی امکان احداث زیرزمین در زیر تراز آب زیرزمینی، کاهش ضخامت دیوارهای محیطی و آببندی کامل گود را میدهد.
طراحی و نظارت فناوری مذکور تاکنون در چندین پروژه در بندر بوشهر، در شرایط ساحلی و سخت محیطی (وجود ساختمانهای قدیمی و حساس) و شرایط سخت ژئوتکنیکی (وجود لایههای ماسهای ریزشی با تراکمی نسبی سست تا متوسط، تراز آب زیرزمینی بالا و وجود میانلایههای سخت) توسط شرکت مهندسین مشاور فناوران پی آسیا اجرا شده است.