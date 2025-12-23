پخش زنده
انصاری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر لزوم نگاه علمی و فنی در توسعه کشور گفت: محیط زیست باید محور توسعه باشد و ابزارهای بازدارنده و تشویقی بهطور همزمان برای کاهش آلایندگی صنایع به کار گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شینا انصاری در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد با اشاره به سیاستهای کلان دولت افزود: رئیسجمهور همواره بر حاکمیت نگاه علمی و فنی در توسعه تأکید داشته و موضوع محدودیت منابع آب و پرهیز از استقرار صنایع آببر در فلات مرکزی ایران از محورهای جدی سیاستگذاری است.
وی با بیان اینکه توسعه دریامحور نیز در دستور کار دولت قرار دارد، افزود: این رویکرد به معنای نادیده گرفتن آلایندگیها نیست و حتی صنایعی که در گذشته مجوز فعالیت دریافت کردهاند، باید تحت نظارت مستمر قرار گیرند و خطوط تولید فرسوده خود را مطابق استانداردهای روز محیطزیستی بهروز کنند.
معاون رئیسجمهور درباره ابزارهای مالی و بازدارنده گفت: عوارض آلایندگی یکی از ابزارهای ماست، این ابزار یکی از مهمترین سازوکارهای بازدارنده است، اما به دلیل اشکالات قانونی، منابع حاصل از آن مستقیماً صرف رفع آلایندگی صنایع نمیشود. انتظار میرود نمایندگان مجلس و فراکسیون محیطزیست در اصلاح این قانون نقشآفرینی جدی داشته باشند.
انصاری با اشاره به لزوم استفاده همزمان از ابزارهای تشویقی گفت: سازمان حفاظت محیطزیست علاوه بر رویکردهای بازدارنده، از ظرفیت صندوق ملی محیطزیست برای کمک به صنایع در مسیر کاهش آلایندگی و اصلاح فرآیندها استفاده میکند.
وی همچنین توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را یکی از راهکارهای مهم کاهش آلودگی دانست و افزود: دولت با پیشنهاد سازمان حفاظت محیطزیست، مصوباتی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی داشته و تلاش بر این است که فرآیند صدور مجوزها تسهیل و موانع اجرایی با همکاری مدیران استانی برطرف شود.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در پایان تأکید کرد: تحقق توسعه پایدار، نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر میان دستگاههای اجرایی، مجلس و سازمان محیطزیست است و بدون این همافزایی، ایجاد تعادل میان توسعه صنعتی و حفاظت از محیطزیست امکانپذیر نخواهد بود.